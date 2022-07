Salta per la quinta volta il processo al presidente della Regione Christian Solinas per le nomine in Regione dell’avvocato Silvia Curto e dell’ingegnere Antonio Pasquale Belloi rispettivamente a direttore generale della presidenza della Regione e della Protezione civile regionale, avvenute nel giugno 2019. Come si legge sul quotidiano L’Unione Sarda il presidente Solinas ha chiesto al gup Ermengarda Ferrarese di posticipare l’udienza perché impegnato contemporaneamente a livello istituzionale in Planargia. Il rinvio è stato fissato al prossimo 3 ottobre.

Il presidente della Regione è accusato dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Cagliari di abuso d’ufficio (avrebbe affidato l’incarico ai due funzionari in assenza dei titoli necessari e dopo una presunta pressione su chi doveva garantire la legittimità della decisione: il direttore generale del personale Carmine Spinelli).

Con lui rispondono dello stesso reato il suo capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli e l’assessore regionale agli Affari generali Valeria Satta. La prima – ricostruisce l’Unione Sarda – è accusata anche di induzione indebita, la Satta anche di tentata concussione.

Oggi il pm avrebbe chiesto il rinvio a giudizio o il proscioglimento del governatore.

