Non ha mai preso la patente, ma è stato pizzicato più volte al posto di guida. Finché ieri la Polizia Stradale lo ha denunciato e gli ha sequestrato l’auto. Il 55enne cagliaritano è stato fermato in via Roma per un normale controllo da una pattuglia di motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari impegnati nei giornalieri servizi di Polizia Stradale. In seguito ai controlli il 55 enne è risultato essere privo della patente di guida in quanto mai conseguita. Da ulteriori accertamenti è emerso che il soggetto era stato già fermato in passato per guida senza patente. In considerazione della recidiva l’uomo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria e il veicolo sottoposto a sequestro.

