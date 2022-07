L’edizione 2022 dei Campionati italiani maschili di seconda categoria – che si sta giocando al Tennis Club di Cagliari – vedrà un giocatore festeggiare sia lo scudetto del singolare, sia quello del doppio. È il verdetto della penultima giornata di gare sui campi rossi del TC cagliaritano, con il siciliano Alessandro Ingarao e il laziale Niccolò Catini capaci ieri mattina di conquistare la finale del singolare, e nel pomeriggio di laurearsi (in coppia) campioni nel tabellone di doppio.

Per entrambi è la prima grande soddisfazione di un torneo che li ha visti protagonisti in tutti i sensi, addirittura già dalla vigilia visto che erano accreditati delle prime due teste di serie. Un ruolo che hanno rispettato alla perfezione: in particolare Ingarao, 22enne del Match Ball Siracusa, numero 931 del ranking mondiale Atp e classificato 2.1 nelle graduatorie nazionali, che sta vivendo un periodo di forma senza precedenti. Per trovare la sua ultima sconfitta in singolare bisogna tornare addirittura al mese di giugno: da allora, ha vinto 4 tornei Open di fila e ha inanellato una lunga serie di vittorie consecutive, ritoccata a 17 col successo che l’ha portato in finale. Malgrado le fatiche del giorno precedente, nel quale fra singolare e doppio aveva disputato (e vinto) tre incontri, il siracusano non ha dato chance a Marco Dessì, primo sardo capace di arrivare in semifinale nelle cinque edizioni della competizione disputate al Tc Cagliari, ma costretto ad arrendersi con un doppio 6-1 allo strapotere di Ingarao. In quattro incontri il siciliano ha ceduto la miseria di cinque giochi, ma non è ancora sazio. Nella finale di oggi, si troverà di fronte il compagno di doppio Catini, romano della Ssd Ferratella, che a sua volta sta giocando il miglior tennis in carriera.

