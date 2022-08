Un 31enne, molto noto a Cagliari per aver fatto il cameriere in numerosi locali della città ed essere un attivista della Caritas diocesana, si trova ricoverato al Brotzu in gravissime condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un autobus che percorreva il viale Diaz del capoluogo.

Il giovane si è inchinato per raccogliere un paio di occhiali caduti a un’amica quando è stato urtato dal mezzo in transito ed è stato rianimato da un carabiniere che si trovava di passaggio da quelle parti. Ora lotta tra la vita e la morte al Brotzu.