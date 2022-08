La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per il tragico episodio di sabato scorso 6 agosto, quando Remesha Martin Elvis King, 31enne di origine del Burundi, è stato travolto e ucciso dal Ctm in viale Diaz mentre si chinava per raccogliere gli occhiali dell’amica che si trovava con lui.

L’autista del bus è indagato per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto per procedere con l’inchiesta. La pm Nicoletta Mari, che coordina le indagini, ha disposto l’acquisizione delle riprese delle telecamere del Ctm. Precisamente, la Polizia Municipale ha recuperato la cosiddetta dash-cam, la telecamera posizionata frontalmente vicino al parabrezza del conducente. In seguito alla visione delle immagini, verrebbe confermata l’ipotesi di un tragico incidente.

Il giovane 31enne si sarebbe chinato per raccogliere gli occhiali della sua amica, entrambi stavano correndo per prendere il bus e proprio in quel momento sarebbe stato colpito alla testa dal mezzo.

Gli agenti della Municipale hanno effettuato anche un sopralluogo dell’area in questione, per individuare eventuali buche e elementi di inciampo nel marciapiede, che avrebbero potuto portare alla caduta della vittima. Dalle prime analisi, non risulterebbero particolari problemi.

Oggi alle 10,30 si terranno i funerali nella chiesa di Sant’Eulalia. Martin era molto conosciuto dai residenti e frequentatori della Marina, ma anche per la sua attività da mediatore culturale per la Caritas. Per sopperire alle spese, la famiglia ha avviato una raccolta fondi su Change.org che in una sola giornata ha superato i 16mila euro.

