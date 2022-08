Remesha Martin Elvis King, il 31enne colpito da un autobus del Ctm in viale Diaz a Cagliari, è morto all’ospedale Brotzu dove era ricoverato, in Rianimazione, in gravissime condizioni. Il giovane, nato in Burundi ma residente in città da quando era ragazzino, era molto conosciuto a Cagliari.

La dinamica dell’incidente di sabato è stata ricostruita dalla polizia municipale: il 31enne stava correndo per riuscire a prendere l’autobus alla fermata. A una delle ragazze che era vicina a lui sono caduti gli occhiali e l’uomo si è chinato per raccoglierli. L’autobus che sopraggiungeva l’ha colpito alla testa.

Il ragazzo aveva lavorato in alcuni locali come barman e cameriere ed era mediatore culturale della Caritas diocesana.

