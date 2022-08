A Cagliari, nel mese di luglio 2022, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale ha segnato una variazione del +0,7%, in diminuzione rispetto al +1,4% registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale registra una variazione del +8,5%, risultando così in aumento rispetto alla variazione del +8,4% che si era avuta nel mese di giugno.

In particolare, i settori che hanno subito un maggiore aumento sono quello dei Servizi ricettivi e ristorazione che segna un +2,3% rispetto al mese precedente (+7% rispetto a luglio 2021), e quello dei Trasporti, che registra un +1,8% rispetto al mese precedente (e +15,7% rispetto a luglio 2021). Al contrario, il prezzo di Abitazione, acqua, elettricità e combustibile è diminuito dello 0,3%, ma rispetto a luglio 2021 resta una variazione al +26,6%.

Gli indici dei prezzi al consumo di luglio 2022 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it