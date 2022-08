Obiettivo perfettamente centrato per l’atleta oristanese Stefano Oppo che nella giornata di giovedì 11 agosto, sul bacino olimpico dell’Olympic Regatta Center ha vinto con il secondo miglior tempo assoluto la propria batteria del doppio Pesi Leggeri maschile in coppia con Pietro Ruta, aggiudicandosi così di diritto un posto nella finale degli Europei Assoluti di Monaco, che si terranno domenica 14 agosto alle 12,26.

In seguito al ritiro della Francia la mattina stessa, le tre batterie di qualificazione del Doppio Pesi Leggeri maschile sono state rimodulate in sole due batterie con unicamente il primo equipaggio a strappare direttamente il pass per la finale senza dover transitare dai recuperi. L’armo azzurro nella seconda batteria è partito subito molto forte, mettendosi al comando e facendo l’andatura sul Portogallo. Per tutti i 2000 metri il doppio di Oppo e Ruta ha controllato gli avversari cercando di incrementare il divario in considerazione dell’unico accesso diretto. Solo sul finale l’imbarcazione portoghese si è fatta più minacciosa, cercando di sferrare un attacco, perfettamente contenuto dai due atleti italiani. Nella batteria precedente ad avere la meglio è stata l’Irlanda, campione olimpica di specialità, che ha siglato anche il miglior tempo. Durante i recuperi disputati, invece, nella mattinata di ieri hanno conquistato un posto in finale: Portogallo, Repubblica Ceca, Ucraina e Svizzera.

Domenica alle ore 12,26 – salvo cambiamenti di programma – si disputerà la finale a sei con l’assegnazione delle medaglie continentali. In acqua Ucraina, Svizzera, Irlanda, Italia, Repubblica Ceca, Portogallo.

