L’iniziativa fa parte di un piano di azioni coordinate per la promozione e la tutela della fascia costiera messa a punto dal Comune di Quartu Sant’Elena e dalla Società De Vizia Transfert, titolare della raccolta dei rifiuti in città, con una serie di iniziative di sensibilizzazione a trecentosessanta gradi rivolte agli operatori economici del settore, alla popolazione e alle utenze turistiche che in numero sempre maggiore frequentano il nostro territorio durante la bella stagione.

Non soltanto l’Ecobeach, ma anche altre iniziative fanno parte del pacchetto di azioni previste dalla partnership tra Comune e Gestore dell’appalto: fra queste Quartu “plastic free”, una proposta finalizzata al rispetto dell’ambiente costiero e marino, già preceduta il 2 agosto da un primo incontro con i gestori dei servizi della spiaggia: lo scopo era quello di affrontare le problematiche relative alla differenziazione del rifiuto, con particolare attenzione alla riduzione della produzione di imballaggi soprattutto di plastica.

Il 20 agosto a partire dalle 9 e per tutta la mattinata è previsto infine l’evento “spiaggia senza cicche”, con punto di ritrovo al Poetto nell’arenile davanti all’ex Bussola -La Marinella, aperto alla cittadinanza. Verrà distribuito del materiale informativo, un pieghevole ed un portacenere tascabile. L’iniziativa mira a risvegliare il senso civico e la coscienza delle persone perché soprattutto con le piccole azioni quotidiane e con l’educazione si può fare molto per salvaguardare l’ambiente. La spiaggia e il mare sono un bene comune e -come tali- tutti devono contribuire al salvaguardarli e a non inquinarli. L’evento sarà realizzato in collaborazione con associazioni ambientalistiche del territorio.

