Presentate le prime candidature del centrosinistra sardo per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. La direzione nazionale del PD, infatti, si è riunita ieri in tarda serata per scegliere i futuri parlamentari del proprio schieramento.

Per la Camera dei deputati, il capolista nel plurinominale sarà Silvio Lai, ex senatore indicato dalla corrente dei Riformisti-Popolari, mentre al secondo posto c’è la presidente della Commissione Lavoro Romina Mura.

Per il Senato, è stato scelto come capolista nel plurinominale Marco Meloni, ex deputato e attualmente coordinatore della segreteria nazionale del partito.

Con buone probabilità, tutti e tre i candidati non avranno difficoltà ad entrare a Montecitorio.

Il deputato uscente Gavino Manca, invece, correrà per competere nel collegio senatoriale del Nord Sardegna. Confermata la nomina, sempre per Palazzo Madama ma nel collegio del Sud Sardegna, dell’ex rettrice dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo.

Per quanto riguarda i quattro uninominali per la Camera son stati scelti: la costituzionalista Carla Bassu per il collegio di Sassari-Olbia; l’ex deputato Michele Piras per il collegio di Nuoro; Franca Fara per il collegio del Sulcis-Iglesiente Medio Campidano; il deputato uscente Andrea Frailis per la Città metropolitana di Cagliari.

Se si guarda al proporzionale, infine, il terzo in lista per la Camera dei deputati è il segretario dem della provincia di Cagliari Francesco Lilliu, quarta Carla Bassu. Per il Senato, Maria Del Zompo è seconda, mentre terzo l’ex consigliere regionale Antonio Solinas

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it