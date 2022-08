È grande il dolore per la scomparsa prematura di Nicola Carboni, 33 anni, autista del Ctm, rimasto coinvolto in un grave incidente con la moto sul Lungosaline. Il giovane era molto conosciuto e amato da tutti.

Ora, per lui, è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i suoi cani rimasti senza padrone. “Le creature che Nicola ha sempre protetto continueranno ad essere al sicuro grazie alla raccolta fondi promossa in suo onore” spiegano gli organizzatori della campagna. Il ricavato andrà all’associazione Amico Mio Odv che si occupa di cure e sostentamento di cani abbandonati.

La solidarietà e la commozione per quanto accaduto si è espressa anche attraverso questa iniziativa, al momento sono stati donati oltre 3.500 euro.

