Agli Europei di Monaco l’Italia continua a fare incetta di medaglie. Nella serata di ieri, sulla pista dell’Olympiastadion, è arrivato l’argento per Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi e bronzo per Osama Zoghlami. Gli azzurri son stati protagonisti indiscussi per tutta la gara ma all’ultimo giro il finlandese Raitanen si è fatto valere superando i due italiani e conquistando l’oro.

Pochi minuti dopo, altro podio italiano: Filippo Tortu, attesissimo, conquista il bronzo nei 200 con 20”27, dietro ai britannici Hughes, tra i favoriti, e Mitchell-Blake. Il campione olimpionico di origini sarde della 4×100 rimonta negli ultimi metri e difende il terzo posto, bruciando sul traguardo Dobson.

L’ultimo italiano a salire sul podio dei 200 era stato Pietro Mennea 44 anni fa. Ma Tortu non è soddisfatto: “Sono un po’ arrabbiato per il colore della medaglia, mi ci vorranno un paio di serate per farmelo piacere, domani sarò più felice”, dice ai microfoni di Rai Sport. “Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più. Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro, in questo momento il bronzo mi va un po’ stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest’anno. Questa medaglia di bronzo mi fa già pensare agli Europei di Roma, dove vorrò vincere”.

Niente da fare invece per l’altra velocista sarda, Dalia Kaddari, che nei 200 femminili mantiene la sua posizione di partenza: settima con 23”19. L’oro va alla Svizzera, la vincitrice della gara decisiva è Mujinga Kambundji con 22″32.

