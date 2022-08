È stato trovato senza vita in un appartamento di Predda Niedda, a Sassari, dai Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio. La vittima è Marco Marcello Dussoni, imprenditore di 62 anni.

L’uomo si trovava sul divano privo di sensi. Si è tentato di rianimarlo sul posto, portandolo fuori dalla casa, ma non c’è stato niente da fare.

In corso le indagini per accertare le cause del tragico evento. Si pensa a un malore precedente al rogo oppure una intossicazione da monossido di carbonio, che gli sarebbe stata fatale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it