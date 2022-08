“Soddu codardo ti aspetta il bando. Per una poltrona in Europa ti sei venduto la nostra salute, grazie sindaco Soddu”. Sono le scritte intimidatorie apparse a Nuoro, nella zona di Farcana nel Monte Ortobene, contro il sindaco Andrea Soddu.

Il riferimento è al fatto che il primo cittadino nuorese, che nel 2019 si era candidato al Parlamento europeo da indipendente nelle liste del Pd, possa entrare nell’istituzione Ue, se si libererà il posto attualmente occupato da Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Sicilia nelle elezioni del 25 settembre.

Per quanto riguarda la salute, è probabile che ci si riferisca alla situazione emergenziale dell’ospedale cittadino San Francesco, per cui 117 medici hanno presentato un esposto in Procura.

“Voglio esprimere solidarietà al sindaco Soddu per le scritte comparse sul muro perimetrale della piscina di Nuoro. Sono gesti che vanno sempre condannati con fermezza perché cercano di intimidire l’azione degli amministratori locali, sempre in prima fila nell’affrontare le emergenze che caratterizzano la vita delle comunità sarde”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, commentando le scritte contro il sindaco nuorese.

