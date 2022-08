Paura ad Arbatax, dove questa mattina è piombato a terra lo sportello di un aereo di piccole dimensioni, sfiorando un’auto in sosta.

L’episodio è accaduto attorno a mezzogiorno in via Buenos Aires. Un fatto che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi se in quel momento fosse passata una o più persone.

Sul posto la Polizia locale che ha sequestrato lo sportello e lo ha trasferito in Comune.

