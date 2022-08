Dopo l’incidente verificatosi ieri mattina, attorno alle sei, all’altezza di Macomer, la statale 131 è rimasta chiusa per ben 10 ore di fila.

Lo scontro frontale ha coinvolto due tir che si dirigevano in direzione opposta l’uno all’altro. Ancora da accertare le cause, si pensa a un colpo di sonno. Uno dei due mezzi è finito fuori strada, sfondando il guard rail e restando in bilico sulla scarpata. Il conducente è rimasto ferito.

“Ieri l’incidente, l’ennesimo, ha visto protagonisti due mezzi pesanti – dice Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna – un incidente che pone nuovamente all’attenzione il problema legato alle condizioni disastrose in cui versa la nostra Isola, per quanto riguarda la viabilità. Spesso si parla del trasporto aereo, di quello marittimo e ferroviario. Le condizioni delle strade sarde imporrebbero maggiore sensibilità e attenzione”.

