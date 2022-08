“Ho la fondata speranza che la verità emergerà e che tutto il fango gettato su di noi si scioglierà come neve al sole”. La lettera è firmata dal cardinale Angelo Becciu, riammesso nel Concistoro da Papa Francesco, ed è diretta al vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, in cui giustifica la sua assenza alla festa di Santa Sabina.

“Oggi – orosegue Becciu nella missiva – sarei dovuto essere con voi a celebrare la nostra grande festa in onore di Santa Sabina e ringraziare il Signore per i 50 anni della mia ordinazione sacerdotale. Era il 27 agosto 1972 e da allora, ad eccezione di una o due volte, non sono mai mancato all’appuntamento”.

La ragione dell’assenza, aggiunge il cardinale di Pattada, “la conoscete”, e “immagino siate tutti contenti”. “Il Santo Padre – conclude –, riconoscendomi il diritto di partecipare al Concistoro, mi ha invitato a prendervi parte e così sono dovuto venire a Roma”.

