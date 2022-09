In seguito a due incidenti stradali avvenuti questa notte, la Polizia locale di Cagliari ha denunciato due uomini, rispettivamente di 47 e 31 anni, per guida in stato di ebbrezza.

Il primo episodio è avvenuto a Pirri, poco dopo la mezzanotte. Il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata a forte velocità contro alcuni mezzi parcheggiati e il muro di una casa. Nel corso del controllo degli agenti, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di quasi tre volte il limite consentito.

Il secondo incidente si è verificato nei pressi di piazza Yenne, dove son state coinvolte due auto: uno dei due conducenti ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato denunciato.

Entrambi, il 47enne e il 31enne, si sono visti ritirare la patente. Le auto sono state poste sotto fermo amministrativo.

