Due furti sono stati sventati ieri notte dalla Polizia di Stato, nel corso i quotidiani servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio: le due persone coinvolte, un 43 enne e un 64 enne, sono state denunciate.

Il primo episodio è avvenuto nel quartiere di Is Mirrionis, dove un addetto alla vigilanza ha chiesto aiuto al 113, segnalando un uomo che tentava di scassinare un distributore automatico di cibi e bevande H24. Mentre il segnalante continuava a tenere d’occhio il malintenzionato attraverso il sistema di video sorveglianza dell’esercizio restando in collegamento telefonico con il Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura, gli Agenti della Squadra Volante sopraggiungevano sul luogo individuando l’autore del reato che era ancora in possesso del coltellino presumibilmente utilizzato per il tentativo di scasso. Il soggetto, un quarantatreenne noto alle Forze dell’ordine per numerosi precedenti di Polizia, veniva così denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato di porto di strumenti atti allo scasso.

Qualche ora prima gli stessi Agenti della Squadra Volante avevano già sventato un altro tentato furto su un’auto in Via Vespucci, nei pressi dell’ex stadio Sant’Elia: un cittadino aveva segnalato al 113 il tentativo da parte di un uomo di sottrarre un telefono cellulare dall’interno dell’auto in sosta. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito di rintracciare l’autore del reato, un sessantaquattrenne, e di restituire il telefono alla vittima. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.

