Quali sono stati gli effetti concreti dell’assegnazione alla città di Cagliari del titolo di Capitale della Cultura nel 2015? Se ce ne sono stati.

Lo chiede il Comune di Cagliari ai cittadini, chiamati a compilare un questionario online, raggiungibile sulla pagina web https://it.surveymonkey.com/r/CAGLIARI-2015, in cui si raccoglieranno informazioni circa le percezioni degli effetti generati dall’iniziativa “Cagliari capitale italiana della cultura 2015”.

L’onorificenza di consolazione – come si ricorderà – era stata attribuita alle cinque città finaliste perdenti che ambivano al titolo di Capitale europea della cultura 2019 attribuita a Matera (le cinque città finaliste ‘perdenti’, Siena, Ravenna, Lecce, Perugia-Assisi e Cagliari erano state nominate capitali italiane della cultura nel 2015 e nel 2016).

L’indagine – si legge in una nota – è aperta a tutta la comunità cagliaritana ed è condotta dalla società PTS su incarico della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e in accordo col Ministero della cultura. Il questionario è anonimo – garantisce il Comune – e i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato, nel rispetto della legge sulla privacy.

