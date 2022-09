Non finiscono i disservizi nell’erogazione dell’acqua in Alta Gallura. Questa è stata una estate difficile per i cittadini del territorio gallurese, segnati da continue interruzioni del servizio idrico. Cosa succede? O meglio cosa non è successo in questi anni segnati da bollette pazze, acqua marrone che esce dai rubinetti di troppi comuni nel nord Sardegna e in Alta Gallura in particolare? Cosa significa questo continuo susseguirsi di guasti che ledono il diritto dei cittadini in un momento di massima presenza turistica sul territorio?

La drammatica situazione è esposta in una interrogazione al presidente Solinas e alla Giunta Regionale depositata dal consigliere gallurese Giuseppe Meloni e sottoscritta dal gruppo PD.

Da mesi le amministrazioni sollecitano il gestore idrico Abbanoa ad una migliore e condivisa programmazione degli interventi di manutenzione e riparazione ma con poco successo. Ecco le domande poste a Solinas e alla Giunta: di chi sono le responsabilità, come risolvere le criticità persistenti che costringono a questa sofferenza le comunità? Cosa può e vuole fare la Regione?

