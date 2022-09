Mercoledì 14 settembre, alle 19, la Casa della cultura, a Monserrato, ospita e apre “Sharper-European researchers’night 2022”. La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori si tiene il 30 settembre all’Orto Botanico di Cagliari e viene anticipata da cinque seminari con temi di forte attualità. Ai lavori interverranno docenti ed esperti dell’Università di Cagliari. Tra i relatori anche rappresentanti dei partner dell’evento.

Al seminario di mercoledì 14, “Guadagnare salute: rapporti tra stili di vita e benessere”, a cura del dipartimento di Scienze Mediche e sanità pubblica, partecipano Federica Pinna, Bernardo Carpiniello, Davide Firinu, Fernanda Velluzzi, Andrea Loviselli, Monica Puligheddu, Michela Figorilli, Elisa Casaglia, Stefano Del Giacco e Giulia Costanzo. Giovedì 15, sempre alle 19, il dipartimento di Giurisprudenza propone il seminario “Il volto accogliente dell’Europa. L’attivazione della protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina”. Previste le relazioni di Giulia Ciliberto, Eleonora Pintus e Rossella Carta. Modera Luca Ancis.

Lunedì 19 settembre, alle 20, si parlerà di “Semplici strumenti contabili per diventare consumatori critici e sostenibili” a cura di Simone Aresu, dipartimento di Scienze economiche e aziendali. Il giorno dopo, martedì 20, Giuseppe Bozzi (Infn Sezione di Cagliari e Unica) si parla di “Cambiamento climatico: la non-logica dei negazionisti alla prova dei fatti”. Il ciclo si chiude, mercoledì 21, sempre alle 19, il dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica (in collaborazione con il dipartimento di Pedagogia, psicologia e filosofia e con l’Aou Cagliari) presentano il seminario “Le persone transgender: percorsi di vita”. Ai lavori intervengono Federica Pinna, Alessandro Oppo, Bernardo Carpiniello, Francesco Serri, Diego Lasio e Silvia De Simone. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.

La Notte propone una serie di proposte realizzate con il contributo dei partner. Tra queste, due sono inserite nel programma del GravitasFest, il festival scientifico al confine tra fisica e filosofia della scienza organizzato da Istituto nazionale di fisica nucleare-sezione di Cagliari al Centro comunale d’arte e cultura il Ghetto. Nei dettagli, il 17 settembre alle 21.30 Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn, racconterà “Dante e la Scienza moderna”, in compagnia dell’attore Stefano Sabelli. Il giorno seguente, alle 19 la divulgatrice, youtuber e filosofa della scienza Gaia Contu presenterà lo spettacolo “Tacchini e raggi di luce – storie di incroci tra scienze e filosofia”. Giovedì 22 settembre la Fondazione di Sardegna ospita, dalle 16, il “Passione scienza day”, organizzato dall’associazione ScienzaSocietàScienza. Il programma prevede la conferenza “Viaggio nel mondo delle particelle, verso l’Higgs e oltre” con Giulia Manca (dipartimento di Fisica), la performance teatrale “Eva Mameli Calvino” del divulgatore scientifico Andrea Mameli, il dibattito “Raccontare la scienza”, con Marco Pallavicini (Infn, Università di Genova), Carla Romagnino (ScienzaSocietàScienza) e Davide Peddis (Università di Genova).

In avvicinamento alla Notte, il 22 settembre si aprono le sei visite guidate alla scoperta dei musei dell’ateneo. La prima, alle 18, ha per cornice “Storie di vita nel Cambriano: alla scoperta del museo sardo di Geologia e Paleontologia “D. Lovisato” in via Trentino a Cagliari. Il 26, dalle 9, si tengono le visite guidate ai musei di Fisica, Chimica e al museo sardo di Antropologia ed Etnografia (Cittadella universitaria di Monserrato, su prenotazione). Il 27, sempre dalle 9:00, il museo di Zoologia presenta le sue collezioni (via Fiorelli, Cagliari) con “Il ritorno dello scheletro della balenottera”. Infine, il 29, dalle 18, in calendario la visita guidata al Muacc, Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee (via Santa Croce, Cagliari).

Sharper è un progetto finanziato dalla Commissione Europea (azioni Marie Skłodowska-Curie) e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna. L’ateneo del capoluogo regionale è capofila del consorzio locale del quale fanno parte Infn-sezione e Inaf-Osservatorio astronomico di Cagliari, Sardegna Ricerche, le associazioni ScienzaSocietàScienza e Laboratorio Scienza, Sardegna Teatro, le amministrazioni comunali di Cagliari e Nuoro e il consorzio universitario UniNuoro. Sharper è organizzato dalla Direzione ricerca e territorio in collaborazione con il Crea Unica (Centro servizi ateneo innovazione e imprenditorialità), e con il prezioso contributo dei Dipartimenti, le Direzioni e i musei dell’Università cagliaritana.

