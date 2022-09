Avevano gettato l’ancora in orario notturno, all’interno dell’Arcipelago di La Maddalena, all’interno del Parco Nazionale, quando l’imbarcazione a vela su cui si trovavano tre turisti stranieri è stata investita da forti raffiche di vento e ha rotto gli ormeggi, andando alla deriva.

La barca, con il motore in avaria, è stata spinta pericolosamente dalle onde verso gli scogli della costa rocciosa dell’arcipelago. In soccorso dei tre uomini è giunta la Motovedetta Search and Rescue C.P. 870 della Capitaneria di Porto di La Maddalena, che ha scortato i turisti in sicurezza fino alla baia protetta di Spalmatore.

Al termine delle operazioni di soccorso, il capitano della barca a vela è stato sanzionato per aver ormeggiato all’ancora, in orario notturno, all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena: si tratta infatti di una pratica vietata, con la sola eccezione per le barche di proprietà di residenti nel Comune di La Maddalena.

