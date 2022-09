Nella mattinata di domenica 18 settembre è sbarcato a Cagliari il presidente della Camera Roberto Fico. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha incontrato simpatizzanti ed elettori a Cagliari e tenuto un incontro con Don Ettore Cannavera.

“Oggi M5S ha un programma coerente, progressista. Il salario minino per legge è ciò che vogliamo, tanti hanno capito che vivere significa anche altro” ha spiegato Fico, “Veniamo incontro alle persone col Reddito di Cittadinanza, proponiamo sgravi fiscali sugli affitti e alle imprese”.

Dolci parole per La Collina, la comunità guidata da Don Cannavera: “Quella della Collina è una realtà importante che svolge un prezioso ruolo sociale per la Sardegna. Con Alessandra Todde siamo qui per ascoltare e confrontarci con chi da anni porta avanti questa esperienza di accoglienza e condivisione”.

