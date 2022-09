Nuovo pareggio per la Torres nel campionato di Serie C. I rossoblù di mister Greco hanno fermato l’Imolese per 0-0 al Vanni Sanna dopo aver giocato buon parte della gara in inferiorità numerica. E viste le condizioni, è sicuramente un buon punto.

Partita un po’ noiosa, con i sassaresi che hanno dovuto reggere le iniziative offensive degli ospiti. L’espulsione di Campagna ha anche ridotto le capacità degli attaccanti rossoblù, risultati decisamente poco pericolosi per la difesa avversaria.

(Foto credit: pagina Ig Torres)

