La campagna elettorale è costellata di interviste, dichiarazioni e spesso di “scivoloni” dei candidati. È il caso di Dario Giagoni, consigliere regionale della Lega che si presenta agli elettori anche alle politiche del 25 settembre.

Giagoni si è reso protagonista in TV – suo malgrado – di una gaffe che sta facendo il giro del web. Il candidato del Carroccio è infatti interprete principale dell’intervista andata in onda su Canale 12, emittente locale della provincia di Sassari.

La giornalista ha infatti domandato a Giagoni: “Il sardo si sta ponendo in maniera differente rispetto alla Lega. Qual è la sua percezione?”, intendendo – con tutta evidenza – la percezione personale dell’intervistato.

Il consigliere leghista a quel punto è andato in confusione, non capendo a chi fosse riferito l’aggettivo “sua”, ma ha comunque tentato di abbozzare una risposta. “La sua percezione…”, ha provato a rispondere, probabilmente cercando rapidamente di capire a chi si riferisse la giornalista, che a quel punto – mossa a compassione – ha lanciato un salvagente all’intervistato, ribadendo “La sua” e cercando di far intendere, anche con la mimica corporea, che si riferisse proprio allo spaesato Giagoni.

Solo a quel punto l’aspirante deputato ha capito e si è ripreso: “Ah, sì, la mia!” ha esclamato, per poi rispondere alla domanda. Ma ormai era troppo tardi e la singolare gaffe era già stata registrata e messa in circolazione sul web.

