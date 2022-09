Sanluri aderisce per la prima volta alle Giornate Europee del Patrimonio organizzando, per sabato 24 settembre 2022, un ingresso speciale nei musei cittadini: previsto infatti un biglietto unico (di 4 euro) per i musei del Castello e per quello della Casa del Pane.

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sono la più importante manifestazione culturale d’Europa. Il tema del 2022 è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. I musei e i luoghi della cultura che aderiscono organizzano speciali visite guidate, iniziative e aperture straordinarie.

“Partecipare a queste giornate – spiega l’assessore al Turismo Fabrizio Collu – ci permette di entrare in circuiti virtuosi, un volano per la crescita turistica che a Sanluri significa anche far conoscere e valorizzare il del nostro patrimonio culturale”.

La tematica delle Giornate Europee del Patrimonio, di stretta attualità, propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio e, allo stesso tempo, su come questo possa contribuire a un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

“Sposiamo appieno il tema proposto – spiega l’assessora alla Cultura Antonella Pilloni – promuovendo la gestione sostenibile del nostro patrimonio intendiamo coniugare due temi di grande attualità come la cultura e l’ambiente”.

(Foto credit: Polo Museale di Sanluri)

