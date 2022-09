Nuoro in lutto per la morte di Alessandra Onida. La neuropsicologa 48enne si è spenta nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, in cui era ricoverata dopo il gravissimo incidente automobilistico di ieri, avvenuto in via Armando Diaz, a Sassari.

La donna viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat Punto, quando intorno alle 15:30, l’auto si è scontrata con una Bmw condotta da un 27enne di Sassari. Alessandra Onida, a seguito dell’impatto, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto.

Soccorsa e ricoverata d’urgenza e in condizioni gravissime, la dottoressa – stimata neuropsicologa che lavorava per la Asl di Nuoro – si è spenta oggi. I familiari hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.

(Foto credit: Ansa)

