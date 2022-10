Non ha molte parole Fabio Liverani per commentare la sconfitta del suo Cagliari con il Venezia. Il tecnico rossoblù, reduce da una settimana difficile dal punto di vista personale, si è presentato in conferenza stampa dopo la partita col viso affranto per per quanto accaduto.

“Abbiamo perso meritatamente, sotto ogni punto di vista: fisico, tecnico, morale. La responsabilità è sicuramente mia, non ho fatto capire l’importanza della gara di oggi – ha spiegato il tecnico – Una volta in svantaggio è calato il buio, per la prima volta i ragazzi si sono smarriti. I tifosi fanno bene a criticarci, da quando sono arrivato siamo sempre stati sostenuti, tifati, aiutati. Nel calcio se perdi in casa 4-1 giocando in questo modo è inevitabile prendersi i fischi da chi paga il biglietto“.

(Foto credit: Cagliari calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it