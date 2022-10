Nel 2021 si sono registrati in Sardegna 156 reati su minori con un aumento del 34 per cento in più rispetto al 2020. Lo si legge tra i dati diffusi dalla organizzazione Terre des Hommes che ha elaborato le informazioni del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale Polizia criminale.

Il dossier evidenzia un aumento esponenziale dei crimini ai danni delle bambine e delle ragazze (6.248 crimini la maggior parte dei quali sono alimentati dalla violenza sessuale.

Dei casi registrati nell’Isola 57 sono relativi a maltrattamenti (+58% dal 2020) e 37 a violenze sessuali (+54% dal 2020): il 95% di queste violenze (35) sono state perpetrate ai danni di bambine e ragazze.

