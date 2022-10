La richiesta è più un grido disperato: il mondo agricolo sardo chiede che la Regione Sardegna intervenga sulla burocrazia per permettere alle aziende di non crollare davanti alla crisi economica in corso.

È quanto emerso nel lungo e partecipato incontro avvenuto questa mattina a Cagliari – e organizzato da Coldiretti Sardegna – per fare il punto sulle difficoltà del comparto.

“Dall’anno scorso stiamo subendo una serie di aumenti: dai prezzi delle materie prime a quelli del gasolio, e stiamo ora soffrendo per l’aumento dei costi dell’energia alle stelle. Il comparto agricolo ha bisogno di assistenza per continuare a produrre” ha affermato Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna.

“L’ortofrutta, la cerealicoltura e l’apicoltura stanno subendo i disagi più pesanti” ha spiegato Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, “soprattutto a causa della burocrazia che inceppa il meccanismo dei finanziamenti regionali e blocca ristori già stanziati e ancora mai arrivati nei conti delle aziende“.

(Foto credit: Ansa)

