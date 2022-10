“Realtà” è il nuovo murale realizzato da Manu Invisible insieme ai partecipanti dell’iniziativa regionale “Giocando… Fate il Nostro Gioco”, dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo, svoltasi alla Fiera di Cagliari dal 3 all’8 ottobre.

Con spray e smalto, l’artista cagliaritano ha voluto lasciare un messaggio su un tema che coinvolge tantissime persone affette da ludopatia: “Seguo la frutta, tanto prima o poi, mi frutta. Tra ricchezza materiale e ricchezza morale, c’è un abisso, dove avvolte, si rischia di cadere” scrive Manu Invisible nel post pubblicato sulla sua paludgina Facebook.

“Quest’opera – prosegue lo street artist nostrano – racconta come la Realtà non sempre ci appare come è veramente, essa si cela continuamente dietro le luci, oltre i colori di una slot machine, dietro il movimento circolare e i suoni che ipnotizzano. Esistono 777 motivi per smettere di giocare con la propria vita e la pioggia di monete, rimane pur sempre pioggia”.

“Infine concludendo: le prime quattro lettere sono stabilite da: ‘R’ rupia – ‘E’ Euro – ‘A’ Austral Argentino – ‘L’ Sterlina”.

