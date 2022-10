È in Toscana la città italiana più richiesta – e più cara – per comprare casa nel terzo trimestre 2022. Si tratta di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove per acquistare un immobile a uso residenziale ci vogliono mediamente 1 milione e 545mila euro.

Lo rivela un report di Idealista.it, che ha stilato il ranking dei 100 Comuni che hanno generato maggiori leads (contatti tramite e-mail e condivisioni) per annuncio e di quelli in cui la media del prezzo finale di vendita è più alta.

Scorrendo la top 5 della classifica, è ancora una cittadina toscana, sempre in provincia di Lucca, a conquistare anche il secondo posto: Pietrasanta, dove il prezzo medio di vendita si attesta a 595.434 euro. Seguono Alassio, in provincia di Savona, con un prezzo medio di 467.858, Milano con una vendita media di 450.969 euro e Venezia, dove si vende a un prezzo medio di 441.596.

In Sardegna sono tre le città che rientrano nella classifica delle città più richieste e care d’Italia, ma bisogna scorrere fino alle 13esima posizione per trovare la prima: Olbia, dove il prezzo medio di vendita è di 362.725 euro. Più giu, al 39esimo posto, si trova Cagliari con un prezzo medio di 255.270 euro. L’ultima, quasi alla fine della classifica, è Sassari, dove si vende a un prezzo medio di 147.195 euro.

