Intervistata su SkyTg24, la parlamentare sarda del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde ha discusso della nomina dei due nuovi presidenti di Camera e Senato. E ha avuto parole poco dolci, soprattutto sulle posizioni espresse in passato sia da Lorenzo Fontana della Lega che da Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia.

“Fontana e La Russa? Per noi sono figure divisive, ci differenziano i valori ed è evidente – ha spiegato la Todde – Entrambe le figure hanno espresso posizioni assolutamente distanti da noi. A me fa impressione che siano divisivi su temi legati ai diritti e pro Russia di Putin. Spero che queste posizioni cambino, non sono rappresentative di tutti”.

