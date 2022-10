“Siamo attoniti, spaventati, senza parole, per quello che è successo e che sarebbe potuto succedere”. È questo il commento dei rappresentanti degli studenti universitari di Reset UniCa pubblicato sulla loro pagina Facebook in riferimento al crollo dell’Aula magna della facoltà di Lingue (ex Geologia) di via Trentino.

“Si stanno svolgendo da pochi mesi le lezioni di Lingue – scrivono i rappresentanti degli studenti universitari -, e oggi fino alle 19,30 molti e molte colleghe avevano lezione”.

Questa mattina gli studenti si ritroveranno alle 10,30 in Rettorato in via Università 40, “per manifestare per il diritto allo studio senza il rischio di morire schiacciati da delle macerie mentre facciamo lezione”.

“Aspettiamo notizie sulla sospensione di tutte le attività, ma intanto vi esortiamo a non recarvi in facoltà”, conclude il gruppo Reset UniCa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it