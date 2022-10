Maxi operazione antidroga questa mattina nell’Oristanese, dove i carabinieri del Comando locale hanno sequestrato 257 chili di cannabis. In arresto otto persone e altre venti denunciate per detenzione ai fini di spaccio.

Le forze dell’ordine hanno provveduto anche al sequestro di quasi 2mila euro in contanti ricavati dall’attività illecita.

Nell’operazione son stati coinvolti, già dall’alba di ieri 18 ottobre, oltre cento militari del Comando provinciale di Oristano insieme a quelli del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, coadiuvati da unità cinofile e dai carabinieri Cacciatori di Sardegna, che hanno eseguito 25 perquisizioni locali e personali, a Oristano e altre città della provincia: San Vero Milis, Cabras, Narbolia, Sedilo, Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi.

Secondo quanto si apprende, nell’operazione sarebbero coinvolti anche due minorenni, facenti parte di una fitta rete di piccoli spacciatori che “trafficavano” nell’area nord ovest dell’Oristanese, a più alto interesse turistico.

Al termine dell’attività, pianificata dal Nucleo Investigativo – Reparto Operativo del Comando Provinciale e coordinata dalla locale Procura, durata fino a tarda sera di ieri sono stati arrestati: gli oristanesi M.M. e M.S. del 2004 (entrambi da poco maggiorenni); i sedilesi M.G. dell’85 e N.M. del ’94; C.L. del 2001, F.M. del 2000, C.M. del ’92 e M.C. del ’96 di Riola Sardo, in quanto trovati in possesso di consistenti quantità di cannabis e denunciate a p.l. 20 (venti) persone trovate in possesso di modeste quantità della medesima sostanza.

Complessivamente son stati sequestrati oltre i 250 chili di droga, 305 semi di cannabis, sostanza da taglio, 18 bilancini di precisione, 1.890 euro provento attività di spaccio, 71 cartucce calibro 9×21 e 9 cartucce 9×19.

