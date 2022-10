Dopo il licenziamento ds Capozucca, è la volta del direttore generale del Cagliari Calcio Mario Passetti. Anche lui è fuori dal club rossoblù.

Soltanto ieri è arrivato il comunicato riguardante il ds del biennio 2015-2017, tornato nel 2021: “Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale”.

