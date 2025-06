L'uomo è stato immediatamente trasportato, in codice rosso, all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso

Paura a Gonnoscodina, pedone investito in gravissime condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno nella centralissima via Roma a Gonnoscodina, dove un pedone è stato investito da un’automobile. L’uomo, la cui identità non è stata immediatamente resa nota, ha riportato ferite estremamente gravi ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, la vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta dal veicolo. Le circostanze esatte che hanno portato all’impatto sono attualmente al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Mogoro, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.

Immediati sono stati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ales e un’ambulanza del 118. Il personale medico, dopo aver stabilizzato il ferito e constatato la gravità delle lesioni, tra cui un trauma cranico e altre ferite serie, ha disposto il trasferimento d’urgenza a Cagliari tramite elisoccorso dell’Areus.

Le condizioni dell’uomo rimangono critiche, e si trova ora ricoverato presso l’ospedale cagliaritano.

