Dopo il nuovo decreto presentato dal nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, in Sardegna son pronti a tornare in servizio oltre 200 professionisti tra medici e infermieri, sospesi precedentemente per non aver effettuato la vaccinazione anti-Covid.

Una scelta in controtendenza con quanto previsto finora sia dal governo Conte bis sia dal governo Draghi. Resta però l’obbligo di mascherina all’interno di ospedali e Rsa fino al 31 dicembre.

Nell’Isola sono 174 i medici, tra pensionati e privati, che potranno riniziare a operare. Precisamente: 97 nel Cagliaritano, 70 nel Sassarese, 7 in provincia di Oristano e 5 nel Nuorese. A questi po si devono aggiungere anche i professionisti del pubblico.

Gli infermieri sardi che torneranno in servizio invece sono 55 su un totale di 12.400 abilitati.

A discapito di quanto si possa pensare, però, non si tratta esclusivamente di persone che si sono rifiutate di vaccinarsi: i cosiddetti “no vax”. Tra loro infatti ci sono anche medici e infermieri che, avendo contratto il virus, hanno dovuto attendere il periodo necessario per poter effettuare la vaccinazione.

