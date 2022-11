Non si placa la tensione tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini nel programma di Rai 1, Tale e Quale Show. La showgirl sarda è da settimane sotto l’attacco del celebre autore musicale per le sue negative prestazioni musicali che la stanno relegando, finora, all’ultimo posto in classifica.

L’ultimo caso con la canzone “Vogue” di Madonna. Malgioglio è stato sin da subito molto critico. “Stendiamo un velo pietoso” ha detto levandosi un telo dalla testa. E poi ci è andato giù pesante: “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Non c’entri nulla col trucco, non posso dirti che sei brava quando non lo sei“.

È intervenuta Loretta Goggi, veterana del programma, per difendere il lavoro della produzione. “Cristiano, qua ci sono dei professionisti che lavorano ogni giorno. Quando li distruggi tutti, togli valore al loro impegno“. Ma ha dovuto sorvolare sulla prova della Marini, che alla fine si è piazzata ultima.

La Marini aveva esternato negli scorsi giorni la propria amarezza per i giudizi poco lusinghieri di Malgioglio. “Ogni volta mi prendo le mitragliate sue. Finito lo spettacolo ho avuto una crisi non indifferente, sentirmi dire che non so fare niente mi tocca. Io sono permalosa, ma il riscontro ce l’ho dal pubblico. Nessuno può dirmi che non so fare niente perché non è vero”.

E ha ringraziato la Goggi per la sua sensibilità fuori dalle scene. “Volevo ringraziare Loretta, la scorsa settimana quando sono rimasta male è stata dolce, è venuta da me e mi ha dato coraggio. Io ci metto il cuore in quello che faccio”.

