Incidente tra due auto sulla strada statale 131, all’altezza della zona industriale Su Faigu, a San Sperate. In corso gli accertamenti per capire le cause del sinistro,

La carreggiata in direzione Cagliari, al km 15, è temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it