In cambio di bei voti nei compiti in classe e nelle interrogazioni pretendeva dalle sue studentesse delle prestazioni sessuali. Addirittura avrebbe stuprato una di loro in aula mentre una compagna di classe controllava che nessuno passasse nel corridoio. La vicenda – riportata oggi da un quotidiano cagliaritano – riguarda un ex professore di matematica di un liceo cagliaritano e risale al periodo tra il 2005 e il 2007.

L’ex insegnante – che secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici avrebbe preteso per anni favori sessuali dalle proprie studentesse, tutte tra i 14 e i 18 anni, in cambio di bei voti nei compiti in classe e nelle interrogazioni – è stato condannato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti al pagamento di una somma di 100 mila euro a titolo di risarcimento per il danno d’immagine recato con la sua condotta all’Ufficio scolastico provinciale.

In precedenza, il docente era stato condannato dal Tribunale di Cagliari a 10 anni per concussione e violenza sessuale. In quell’occasione era stato aperto un fascicolo anche dalla Procura regionale della Corte dei Conti ed ora è arrivata la sentenza che condanna l’ex insegnante a risarcire la scuola.

