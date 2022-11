Due cani sono stati salvati ieri dai Vigili del Fuoco nel corso in un intervento per l’incendio di una abitazione di Oristano. Dopo la segnalazione la sala operativa del 115, è stata inviata sul posto una squadra munita di un’autobotte che ha estinto il rogo nel seminterrato dell’abitazione portando in salvo due cani che si trovavano al suo interno.

In precedenza, una persona era riuscita a uscire illesa dalla casa in fiamme.

E’ possibile che il rogo sia stato causato da un guasto al sistema di riscaldamento.

