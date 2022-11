Alla base dello storico e monumentale Bastione di Saint Remy a Cagliari, una altrettanto monumentale nicchia, ospita una pianta perennemente sofferente con evidenti segni di secchezza. Mentre sulla terrazza, altre aiuole attendono nuova vita con la piantumazione di altre piante, come ad esempio quelle di ulivo ed è soprattutto ancora atteso il ripristino delle panchine di marmo rotte dai vandali.

È quanto chiedono con una interrogazione i consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai.

“Sarà per l’esposizione al sole dall’alba al pomeriggio – sostiene Polastri – o sarà per un insufficiente apporto idrico, ma l’aspetto “trasandato” della stessa pianta e di altre ancora, ospitate in passato in tale spazio, merita attenzione e i necessari provvedimenti”.

Da qui il deposito di una interrogazione al Consiglio comunale che, per voce dei consiglieri Polastri e Lai, fa ritornare d’attualità “anche il tema dei tanto attesi lavori di recupero dell’intero monumento, ed anche del sito archeologico sotterraneo ritrovato ma in effetti, mai aperto al pubblico”.

