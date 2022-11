“Un’altra data storica per la Sardegna: la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il nuovo comma aggiunto all’art. 119 della Costituzione, il principio di insularità. Da oggi le Isole italiane, e prima di tutto la Sardegna, dispongono di un fondamentale strumento per vincere lo svantaggio che grava su di esse”. Così il presidente della Commissione speciale per l’insularità Michele Cossa commenta l’ufficialità avvenuta nella serata di ieri.

“Chiusa la Fase Uno – prosegue Cossa – siamo già al lavoro per attuare il principio: con le associazioni di categoria sui temi economici, col consiglio regionale e coi parlamentari sardi sul fronte della rappresentanza al parlamento europeo”.

“C’è ancora moltissimo lavoro da fare, ma se sapremo lavorare con coesione e intelligenza otterremo risultati insperati”, conclude Cossa.