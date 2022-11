“Ci aspettiamo una stagione influenzale complicata, con inizio anticipato”. Ad annunciarlo è l’epidemiologo dell’Università di Sassari Giovanni Sotgiu, confermando le dichiarazioni degli esperti secondo i quali l’influenza ha subito un brusco aumento nel numero di casi, specie nei bambini con età inferiore ai 5 anni.

Nel frattempo anche in Sardegna sono iniziate le campagne di vaccinazione antinfluenzale. “Il vaccino antinfluenzale – dice Sotgiu – è fortemente raccomandato per diverse categorie, dalle donne in gravidanza agli over 65 e i pazienti fragili”.

Per quanto riguarda il Covid, il governo sta pensando di ridurre a 5 giorni l’isolamento per i pazienti positivi ma asintomatici e chi ha lievi sintomi. Come annunciato dal ministro alla Salute Orazio Schillaci, gli stessi “potranno uscire di casa e tornare alle loro attività”. Cade anche l’obbligo del tampone finale di controllo, ma ad una condizione: non aver avuto la febbre nelle ultime 24 ore.

L’epidemiologo Sotgiu però invita alla prudenza: “Si deve avere grande prudenza nell’indicare cambiamenti sulla durata dell’isolamento in assenza di evidenza scientifica che possa supportare un vantaggio di salute”, dice.

