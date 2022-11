Multa da 100 euro per non essersi vaccinata contro il Covid. La protagonista è Severina Utzeri, centenaria di Castiadas, che ha deciso di presentare ricorso.

L’anziana ha raccontato in un’intervista a un quotidiano locale di non aver effettuato le vaccinazioni perché non varca le mura di casa da ben 4 anni.

La centenaria vive in aperta campagna, nella borgata di Masone Pardu, e non è mai entrata in contatto se non con i figli e la badante, spiegano i familiari.

La battaglia è appena iniziata e “tzia Severina”, come la conoscono tutti, non sembra intenzionata a fare passi indietro.

