Cagliari sarà protagonista nella puntata di oggi di Linea verde life, in onda alle 12,25 su Rai 1 e Rai Italia.

Si partirà da un dato molto interessante: il capoluogo sardo è il primo in Italia per qualità della vita degli over 65. Ma non solo, la “città del sole” si piazza molto bene anche per quanto riguarda il verde, arrivando in 23esima posizione su 105 comuni italiani e prima in tutta la Sardegna. Questo grazie alla sua posizione strategica sul mare che permette un ricambio d’aria pulita costante, una mobilità sempre più sostenibile con una flotta di mezzi pubblici quasi interamente rinnovata, piste ciclabili e spazi verdi, e tanta ricerca su materiali sostenibili svolte dall’Ateneo cagliaritano.

I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla porteranno gli spettatori a scoprire gli scorci più suggestivi di Cagliari, come le Saline Conti Vecchi, la nuova passeggiata al porto di Su Siccu, ma anche tanta cucina tra tradizione e sperimentazione nei ristoranti e bistrot del quartiere Marina.

