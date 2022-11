“Mi fermanno per strada chiamandomi Annuccia”. Così in un’intervista a Fanpage l’attrice Eleonora Cadeddu, oggi 27enne, nata a Milano da padre sardo e madre altoatesina, nota al grande pubblico per aver interpretato a soli 3 anni la figlia più piccola del medico Lele Martini (Giulio Scarpati) e la nipote di Libero Martini (Lino Banfi) nella celebre serie tv Un medico in famiglia.

“T’ho cresciuta, mi dicono” continua la giovane attrice, oggi molto attiva sui social nelle tematiche sociali e ambientali.“La trovo una cosa tenera, sento il loro affetto – aggiunge -. A livello lavorativo è un altro discorso. Da quando Medico è finito, mi sono evoluta come donna e attrice. Sono ruoli che, purtroppo e per fortuna, ti segnano e dai quali è molto difficile staccarsi”.

“Ci sono persone che a 20 anni hanno cominciato a fare questo mestiere, io sono identica a loro, ma ho una pagina scritta alle spalle – conclude Eleonora Cadeddu – Voglio solo darmi da fare, seguendo il percorso delle ragazze della mia età, per inseguire il mio sogno. Studio all’università, studio recitazione: tengo molto alla normalità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it