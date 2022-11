I Carabinieri della Stazione di Tonara hanno denunciato un uomo per il reato di truffa perpetrato in danno di un giovane.

Il responsabile si è fatto consegnare la somma di € 6.800 per la compravendita di un’autovettura VW Golf di cui non era effettivamente proprietario.

In seguito non ha mai ultimato la procedura di rito per il trasferimento di proprietà del mezzo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it